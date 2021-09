Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les grandes révélations d'Oscar Garcia sur son départ !

Publié le 22 septembre 2021 à 22h45 par D.M.

Aujourd'hui au Stade de Reims, Oscar Garcia est revenu sur son passage à l'ASSE et sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le club du Forez en novembre 2017.

A la fin de la saison 2017, Christophe Galtier prenait la décision de quitter le club du Forez et de tourner la page ASSE. Pour le remplacer, les dirigeants stéphanois avaient décidé de miser sur Oscar Garcia, passé par le Red Bull Salzbourg ou encore Brighton, et parfaitement francophone. Mais au bout de quelques semaines, des tensions sont apparues dans le vestiaire. Certains joueurs à l'instar de Romain Hamouma n’avaient pas hésité à émettre quelques doutes sur les choix du coach. Finalement, Oscar Garcia prenait la décision de quitter l’ASSE en novembre 2017, quelques mois après son arrivée et quelques jours après une lourde défaite à domicile face à l’OL (0-5).

« Cela a été le résultat de quelques dysfonctionnements en interne »