Mercato - OM : Le message fort de Loïc Perrin sur la situation de Saliba !

Publié le 22 septembre 2021 à 21h45 par T.M.

Ancien coéquipier de William Saliba à l’ASSE, Loïc Perrin s’est confié sur l’actuel joueur de l’OM, ne comprenant pas les choix d’Arsenal à son sujet.

Recruté par Arsenal en 2019, William Saliba n’a toutefois jamais eu sa chance avec les Gunners. Ces dernières saisons, il a ainsi enchainé les prêts, que ce soit à l’ASSE, son club formateur, ou à l’OGC Nice. Cela se répète d'ailleurs encore une fois pour cette saison puisque n’entrant pas dans les plans de Mikel Arteta, Saliba a été prêté à l’OM. Et sur la Canebière, le défenseur central français est déjà un élément incontournable du système de Jorge Sampaoli. Dans le même temps, Arsenal n’a pas la meilleure défense de Premier League, ce qui en laisse certains songeurs concernant les choix des Londoniens.

« Il aurait pu apporter à Arsenal »