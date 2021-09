Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour ce crack du Real Madrid !

Publié le 22 septembre 2021 à 22h15 par T.M.

Depuis plusieurs mois, le nom de Vinicius Jr est souvent revenu sur côté du PSG. Toutefois, Leonardo devrait faire une croix sur le joueur du Real Madrid.

Ce n’est pas un secret, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Alors que cela pourrait se réaliser d’ici quelques mois avec une arrivée libre de la star du PSG, Leonardo pourrait bien se venger en allant chiper une pépite de Carlo Ancelotti : Vinicius Jr. Là aussi, c’est connu, le directeur sportif parisien est un grand fan de l’ailier brésilien. Toutefois, recruter Vinicius Jr s’annonce compliqué, peut-être même impossible. En effet, selon les dernières informations révélées par Eduardo Inda pour El Chiringuito , face à la menace du PSG, le Real Madrid voudrait protéger ses arrières en prolongeant sa pépite, lui offrant ainsi un nouveau contrat de 6 ans avec un salaire revu à la hausse.

Un avenir au Real Madrid !