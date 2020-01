Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé sort du silence pour son prix stratosphérique !

Publié le 9 janvier 2020 à 9h45 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait faire l'objet d'un transfert historique. Considéré comme le joueur le plus cher du monde, l'attaquant du PSG ne semble pas bouleversé par son prix.

Arrivé pour 180M€, bonus compris, en provenance de l'AS Monaco en 2017, Kylian Mbappé est déjà devenu le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football derrière son coéquipier Neymar (222M€). Mais l'attaquant du PSG pourrait bien exploser tous les records dans les prochaines années. En effet, selon les estimations de l’Observatoire du football CIES, la valeur de Kylian Mbappé est de 265,2M€. Un montant qui s'approche des 300M€ que le Real Madrid serait prêt à débourser.

«Si je suis le joueur le plus cher du monde, alors…»