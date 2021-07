Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Ronaldo… Leonardo va devoir trancher !

Publié le 17 juillet 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, le Paris Saint-Germain va rapidement devoir prendre une décision au sujet de l’avenir du Français, chose qui aura un impact direct sur l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Depuis maintenant un an, le cas de la prolongation du contrat de Kylian Mbappé est un dossier brulant du côté du Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin 2022, l’international français n’a effectivement toujours pas renouvelé son contrat. Pire encore, à en croire bon nombre d’informations parues dernièrement dans la presse, l’international français de 22 ans aurait même signifié qu’il refusait de renouveler son bail en l’état juste avant de partir vacances. Cela a donc de quoi laisser dans l’embarras la direction du PSG qui, malgré tous ses efforts, ne parvient pas à convaincre son crack français de parapher un nouveau contrat au sein du club de sa ville natale. Cela est d’autant plus inquiétant que, pendant ce temps, le Real Madrid veillerait en coulisses, prêt à surgir sur l’occasion pour enfin enrôler Kylian Mbappé, considéré par le board madrilène comme le joueur idéal dans l’optique de lancer un nouveau cycle vertueux chez les Merengue .

Un chassé-croisé entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo n’est pas encore à écarter