Mercato - PSG : Mbappé-Real, c’est déjà fait ?

Publié le 18 mai 2022 à 21h40 par La rédaction

Tout porte à croire que la signature de Kylian Mbappe au Real est aujourd’hui acquise, et peut-même déjà concrète. Analyse.

Alors qu’en France, de nombreux médias, comme l’Equipe , affirme que rien n’est calé entre Kylian Mbappe, que le joueur pourrait encore hésiter à partir à quatre mois de la Coupe du monde, les médias espagnols, ainsi que Goal , affirment qu’aujourd’hui le dernier terrain de discussion entre l’attaquant parisien et le Real concerne la date de l’annonce, le club merengue souhaitant que cela soit Mbappe qui prenne les devants et annonce son choix.

Question de timing et de communication maintenant

Dans un tel contexte, alors que Mbappe a clairement laissé entendre qu’il partirait lors des Trophées UNFP et que le Real affiche une totale sérénité et une grande discrétion, l’hypothèse que le joueur a conclu un accord définitif avec le Real, accord peut-être même déjà signé, apparaît très plausible. Le reste n’étant plus qu’une question de timing et de communication.