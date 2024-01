Mercato - PSG : Mbappé prend une décision pour son transfert

Alexis Brunet

Le PSG a plusieurs missions en cette seconde partie de saison. Aller le plus loin en Ligue des champions, remporter le championnat et la Coupe de France, mais aussi prolonger Kylian Mbappé. Le Français ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, et il affirme ne pas avoir pris sa décision. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il ne veut pas passer pour un joueur qui a lésé le club en cas de départ du club de la capitale.

Le PSG essaye de recruter plusieurs joueurs lors du mercato hivernal. Pourtant, il est certain que le club de la capitale serait prêt à échanger toutes les signatures possibles contre celle de Kylian Mbappé. En effet, le champion du monde n'a toujours pas prolongé son contrat, et il sera libre de s'engager où il le souhaite en juin prochain. Les dirigeants parisiens essayent donc de convaincre l'attaquant de rester en France, mais les négociations sont difficiles.

Mbappé ne veut pas léser le PSG

Kylian Mbappé ne sait encore peut-être même pas lui-même où il évoluera la saison prochaine. D'après L'Équipe , si l'attaquant décide finalement de quitter le PSG, il ne veut pas avoir l'image d'un joueur qui est parti en lésant le club de la capitale, ce qui passerait mal auprès des supporters parisiens. Le champion du monde est très soucieux de son image auprès du grand public, et c'est donc dans ce sens qu'il affirmait dernièrement que le club ne serait pas pénalisé par un éventuel départ de sa part, et qu'il renoncerait, à ce moment-là, à certaines primes promises.

Mercato - PSG : Le Qatar a signé un joueur «extraordinaire», Mbappé jubile https://t.co/L430SrPDDw pic.twitter.com/gRr00BDu1D — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Le Real Madrid et Liverpool le courtisent

Actuellement Kylian Mbappé aurait trois options pour son avenir. Soit il décide de rester au PSG, soit il rejoint le Real Madrid, ou bien il s'engage avec Liverpool. Le club anglais serait en embuscade sur ce dossier, et aurait de sacrés arguments à proposer au Français. L'idée d'évoluer sous les ordres de Jürgen Klopp pourrait notamment plaire au champion du monde. Mais aux dernières nouvelles, cela serait de peu la Casa Blanca qui serait la probable future destination de Mbappé.