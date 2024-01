Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, une bonne nouvelle est annoncée

Jean de Teyssière

Le Real Madrid prépare déjà son mercato estival. Le club madrilène fait preuve d'une gestion parfaite en matière de transferts ces dernières années, ce qui lui permet de construire des équipes cohérentes. C'est pour cela qu'en 2024, Alphonso Davies pourrait débarquer dans la capitale espagnole et la bonne nouvelle pour le Real Madrid est qu'il n'occupera pas une place d'extracommunautaire, malgré son passeport canadien.

L'été du Real Madrid risque d'être chaud. Le cas de Kylian Mbappé pourrait ne pas être réglé aux alentours du 21 juin prochain et si jamais le crack de Bondy signe au Real Madrid, l'équipe des Merengues risque d'être bien difficile à battre. Mais Mbappé n'est pas la seule piste madrilène...

Davies dans le viseur du Real Madrid

Selon le quotidien AS , le Real Madrid a toujours Alphonso Davies dans le viseur. Le latéral gauche du Bayern Munich fait des merveilles en Allemagne et intéresserait fortement le Real Madrid. Un accord dès cet hiver ne serait pas à exclure.

Real Madrid: Il plombe son retour et se lâche sur Zidane https://t.co/PV4wsJZSKP pic.twitter.com/xqGPHNGWTK — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Un double passeport qui fait les affaires du Real Madrid

La venue d'Alphonso Davies pourrait être facilitée par une exception juridique qui permet au Canadien de ne pas occuper une place d'extracommunautaire au sein du Real Madrid. L'accord de Cotonou, signé en 2000 entre l'Union Européenne et les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, permet à des joueurs de nationalité étrangère d'évoluer en Europe sans occuper une place d'extracommunautaire. C'est donc le cas d'Alphonso Davies, qui dispose d'un passeport canadien et libérien et qui permettra donc au Real Madrid de conserver deux places pour un joueur étranger.