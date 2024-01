Mercato - OM : Une star signe en béquilles, elle balance tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Son arrivée avait fait grand bruit en 2006. Encore blessé, Djibril Cissé s'était engagé avec l'OM. Il y restera pendant deux ans, jusqu'à ce que Eric Gerets décida de le placer sur le banc des remplaçants. Retraité des terrains depuis juillet 2021, l'ancien international français a accepté de revenir sur sa signature à Marseille.

L'année 2006 a été particulière pour Djibril Cissé. Juste avant la Coupe du monde, l'attaquant se blessait gravement lors d'une rencontre face à la Chine. Verdict, fracture tibia-péroné. Une blessure qui ne l'a pas empêché de signer quelques mois plus tard à l'OM. Arrivé au centre d'entraînement en béquilles, Djibril Cissé est revenu sur cette signature spéciale pour lui.

« C'était spécial »

« Ce jour-là, je suis encore en béquilles. Ça se passe à la Commanderie. Je signe et je fais ma conférence de presse. Ce qui était spécial, c’est que je suis venu et je suis reparti pendant quatre ou cinq mois. J’étais blessé, en rééducation. J’ai le souvenir d’être hyper content et satisfait de réaliser un rêve de gosse. Je voulais fouler la même pelouse que Jean-Pierre Papin, porter ce numéro 9 et marquer au Vélodrome. Une carrière réussie passait par-là » a lâché Cissé dans un entretien accordé à 1899 l'Hebdo . L'ancien buteur de Liverpool restera deux ans à l'OM. L'aventure aurait pu être plus longue si Eric Gerets n'avait pas pris la décision de le laisser sur le banc.

Une fin d'aventure précipitée