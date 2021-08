Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé ne pourra pas esquiver très longtemps…

Publié le 3 août 2021 à 1h45 par La rédaction

Après son retour à l’entraînement, Kylian Mbappé ne s’est toujours pas exprimé sur son avenir. Mais la star du PSG ne pourra pas se cacher indéfiniment alors que la Ligue 1 reprend cette semaine.

Kylian Mbappé débutera a priori la saison sur sa pelouse du Stade de l’Aube mais sera-t-il encore parisien le 1er septembre prochain ? Alors que l’international français est toujours sujet à de nombreux appels du pied de la part du Real Madrid, nul ne sait de quoi son avenir sera fait alors que son contrat au PSG ne court que jusqu'en juin 2022. Une situation qui doit sans doute agacer au sein du club de la capitale.

Une prise de position devant les médias attendue