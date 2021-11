Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé et le Real Madrid ne veulent pas froisser le Qatar !

Publié le 19 novembre 2021 à 17h45 par A.C.

Tout porte à croire que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, en juin prochain.

Si à la fin du mercato estival une prolongation inespérée semblait possible, l’avenir de Kylian Mbappé fait désormais de moins en moins de doutes. La star du Paris Saint-Germain pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain et il semble clairement donner sa priorité au Real Madrid. Après l’échec de 2017, Florentino Pérez est déterminé à recruter Mbappé et après avoir essayé de l’arracher au PSG cet été, la voie semble dégagée. Pourtant, le président du Real Madrid ne semble pas vouloir faire n’importe quoi.

Une annonce au printemps ou en fin de saison ?