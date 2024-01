Mercato - PSG : Mbappé a un rêve, le Qatar peut tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché concernant son avenir. Et alors que sa participation tournoi olympique qui se déroulera à Paris l'été prochain pourrait être un argument dans les négociations, Nasser Al-Khelaïfi assure que pour le moment, le sujet n'a pas été évoqué.

L'avenir de Kylian Mbappé est déjà le sujet majeur du mercato. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et depuis le 1er janvier, il est autorisé de négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Néanmoins, une prolongation au PSG n'est pas exclure, et Nasser Al-Khelaïfi estime que son attaquant a tout pour rester à Paris.

«Kylian a tout pour rester»

« Je pense que Kylian a tout pour rester. Il a tout. Aujourd’hui, on est le quatrième club européen au classement UEFA. Les gens me diront peut-être que la Ligue 1 n’est pas le top, mais nous sommes 4es en Europe. On est bien meilleurs que de nombreux clubs historiques du football. Donc je pense qu’on a tout pour aller plus loin. Satisfaire le sportif, aussi », assure le président du PSG dans les colonnes du Parisien .

Mbappé aux JO ? «On verra»