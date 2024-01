Mercato - PSG : Le Real Madrid a jeté l’éponge pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration au PSG à l’issue de la saison. Et bien qu’il semblait que le Paris Saint-Germain n’allait pas commenter les rumeurs sur son avenir, son président Nasser Al-Khelaïfi a brisé le silence mardi soir sur RMC. En parallèle, il se pourrait que le Real Madrid ait lâché l’affaire.

Kylian Mbappé est entré dans les six derniers mois de son contrat au PSG. Et la semaine dernière, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a fait une annonce claire sur son avenir après la victoire du Paris Saint-Germain sur le Toulouse FC dans le cadre du Trophée des champions (2-0).

Mbappé parle, Al-Khelaïfi tranche : «C’est sûr que je veux que Kylian reste»

« Je n’ai pas encore pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important ». a confié Kylian Mbappé. Depuis, les déclarations fusent dans la presse quant à la date de l’annonce finale du capitaine de l’équipe de France concernant sa décision. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé en interview pour RMC Sport mardi en évoquant sa volonté de poursuivre avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. « C’est sûr que je veux que Kylian reste, c’est certain. C’est le meilleur joueur au monde, et le meilleur club pour Kylian, c’est Paris. Il est au centre de tout ».

