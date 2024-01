Mercato - PSG : Un transfert colossal peut virer au fiasco

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce serait probablement le très gros coup du mercato d’hiver. Dans le cadre de ses discussions avec le Bayern Munich pour Nordi Mukiele, le PSG essaierait d’obtenir la signature de Joshua Kimmich. Néanmoins, Polo Breitner, spécialiste du football allemand pour RMC, a du mal à croire à cette signature et pense même que ce ne serait pas nécessairement une bonne idée pour les Parisiens.

Bien décidé à se renforcer cet hiver, le PSG, qui a déjà enrôle Lucas Beraldo, souhaite frapper fort. Après avoir renoncé au transfert de Bruno Guimaraes, le club de la capitale aurait profité des discussions avec le Bayern Munich au sujet de Nordi Mukiele, afin de prendre des renseignements sur Joshua Kimmich comme l'a révélé L'EQUIPE . Mais selon Polo Breitner, spécialiste du football allemand pour RMC , ce ne serait pas nécessairement une excellente affaire pour le PSG.

«Ça me semble compliqué»

« C’est possible dans le sens où la situation de l’international allemand est compliquée. Il est critiqué au poste de milieu défensif et ne souhaite pas évoluer au poste d’arrière droit. Hors, le Bayern sous Thomas Tuchel cherche un milieu défensif, notamment en provenance de Premier League. Il faut renforcer le poste d’arrière droit puisque Mazraoui n’est pas là. Tout ça est possible. Est-ce que ça va se faire? Ça me semble compliqué même s’il va sur ses 29 ans, a un contrat jusqu’en 2025 et n’est plus le grand joueur médiatique qu’il a été », confie-t-il au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«Peut-il devenir un leader du PSG? Je ne suis pas persuadé»