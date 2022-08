Foot - Mercato - PSG

Mercato : Mbappé a eu son mot à dire pour Leonardo et Pochettino

Publié le 18 août 2022 à 16h15 par Axel Cornic

Fort d’un tout nouveau statut après sa prolongation jusqu’en 2025 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait été au coeur de tous les dossiers chauds de l’été. Cela semble notamment avoir été le cas pour Leonardo et Mauricio Pochettino, deux hommes qui ont quitté le projet parisien à la fin de saison dernière pour faire place à Luis Campos et Christophe Galtier.

C’est une rumeur qui revient régulièrement depuis la signature de son contrat colossal. Pour convaincre Kylian Mbappé de rester le PSG n’aurait pas seulement sorti le chéquier, mais également offert plusieurs privilèges à sa star, ainsi qu’une place prépondérante dans les choix importants du projet parisien.

Mbappé aurait savonné la planche à Leonardo et Pochettino

D’après les informations de UOL Esporte , Kylian Mbappé aurait ainsi eu son mot à dire pour les avenirs de Leonardo et de Mauricio Pochettino. Le médias brésilien laisse même entendre que c’est lui qui les aurait poussés vers la sortie, en fin de saison dernière.

« Je ne pense pas non plus que Kylian soit celui qui a conçu le nouveau projet »