Mercato - PSG : Mauricio Pochettino jette un froid sur son avenir !

Publié le 3 avril 2022 à 23h45 par B.C. mis à jour le 3 avril 2022 à 23h48

Annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino s’est confié sur son avenir ce dimanche, après la victoire du PSG contre Lorient (5-1).

Avec une saison très loin de répondre aux attentes, l’avenir de Mauricio Pochettino est plus qu'incertain au PSG. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous annonçait que le départ de l’Argentin n’était plus un sujet tabou au sein du club, et sa situation ne s’est pas arrangée avec l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Annoncé du côté de Manchester United, Mauricio Pochettino pourrait ainsi prendre la porte à l’issue de la saison, permettant au Qatar de foncer sur Zinedine Zidane, la grande priorité pour le poste d’entraîneur comme annoncé par le10sport.com. De son côté, le technicien du PSG n’écarte aucun scénario.

« Important d’analyser avant de prendre la décision »