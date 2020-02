Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Massimiliano Allegri interpelle Leonardo !

Publié le 20 février 2020 à 17h45 par A.M. mis à jour le 20 février 2020 à 17h46

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, Massimiliano Allegri est régulièrement annoncé dans le viseur du PSG. Le technicien italien s’est d’ailleurs prononcé sur sa relation avec Leonardo.

Depuis le retour de Leonardo au poste de directeur sportif du PSG, l’avenir de Thomas Tuchel fait régulièrement parler. Il faut dire que le dirigeant brésilien aime collaborer avec des hommes qu’il a lui-même choisis, ce qui n’est pas le cas du technicien allemand. La défaite contre le Borussia Dortmund (1-2) a encore fragilisé Thomas Tuchel et le nom de Massimiliano Allegri est régulièrement cité pour prendre place sur le banc du PSG. Il faut dire que comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité au mois de décembre, Leonardo a déjà contacté l’ancien entraîneur de la Juventus. Et dans les colonnes du Parisien , Massimiliano Allegri s’est d’ailleurs confié sur la relation avec le directeur sportif du PSG.

«Travailler avec Leonardo? On se penchera sur la question en juin»