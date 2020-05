Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Massimiliano Allegri destiné à rejoindre le PSG ?

Publié le 18 mai 2020 à 15h15 par T.M.

Depuis le retour de Leonardo au PSG, le nom de Massimiliano Allegri revient avec insistance pour occuper le poste d’entraîneur. Et l’avenir de l’Italien semble plus que jamais s’écrire du côté du Parc des Princes.

En mai dernier, Thomas Tuchel prolongeait jusqu’en 2021 avec le PSG. Problème, depuis Leonardo est revenu aux affaires et bien que les relations soient cordiales entre les deux hommes, le Brésilien n’a pas choisi l’Allemand. Depuis l’été dernier, Tuchel travaille donc avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, jouant notamment son poste en Ligue des Champions. En cas de nouvelle contre-performance, il ne pourrait donc pas faire long feu et pour le remplacer, le profil de Massimiliano Allegri plairait particulièrement à Leonardo. D’ailleurs, les chemins des deux parties seraient destinés à se croiser rapidement…

Un avenir au PSG ?