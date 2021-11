Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Suarez, Icardi... Un deal colossal plombé par Al-Khelaïfi ?

Publié le 8 novembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Sachant que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG en 2022, Lionel Messi souhaiterait que sa direction recrute Luis Suarez. En parallèle, le club de la capitale aimerait se débarrasser de Mauro Icardi, qui serait dans le viseur de l'Atlético de Madrid. Et alors qu'un échange XXL entre Luis Suarez et Mauro Icardi aurait pu arranger tout le monde, Nasser Al-Khelaïfi aurait mis son veto.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger car il veut rejoindre le Real Madrid. Face au risque de perdre son numéro 7 en 2022, Leonardo a déjà préparé le terrain en cas de départ. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a identifié ses deux cibles préférentielles pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé à Paris. Selon nos informations du 25 aout, Leonardo compte miser sur Erling Haaland, sa grande priorité, ou Robert Lewandowski. De son côté, Leo Messi aurait une autre cible en tête : Luis Suarez. D'après les indiscrétions d' El Nacional , La Pulga souhaiterait rejouer avec El Pistolero . Ainsi, Lionel Messi ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que Luis Suarez le rejoigne au PSG. Actuellement à l'Atlético, l'attaquant uruguayen serait d'ailleurs prêt à aller jouer au Parc des Princes sans hésiter. Reste à savoir ce qu'en pense la direction du PSG.

Un échange Mauro Icardi - Luis Suarez ?

En parallèle du cas Kylian Mbappé et de sa succession, le PSG aurait un autre gros dossier à régler en attaque. A en croire El Nacional, les hautes sphères parisiennes auraient décidé de se séparer de Mauro Icardi car il ne donne plus du tout satisfaction sur le terrain et il poserait problème en dehors, avec tous ses soucis extra-sportifs. Et heureusement pour le PSG, un cador européen serait prêt à tendre les bras à Mauro Icardi. Il s'agirait de l'Atlético de Madrid. Alors qu'il est en grande difficulté au PSG, Mauro Icardi ne verrait pas d'un mauvais oeil l'idée de signer chez les Colchoneros . Au contraire, l'ancien de l'Inter serait même disposé à sacrifier une partie de son salaire pour devenir un joueur important dans l'effectif de Diego Simeone.

Nasser Al-Khelaïfi refuse Luis Suarez