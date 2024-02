Mercato - PSG : Luis Enrique réalise un vieux rêve pour 50M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après six saisons passées du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a finalement été transféré au PSG pour 50M€ l’été dernier. Luis Enrique souhaitait absolument travailler avec l’attaquant français, et Dembélé fait d’ailleurs une révélation qui en dit long à ce sujet sur l’entraîneur espagnol du PSG.

Le PSG a frappé fort l’été dernier en recrutant notamment Ousmane Dembélé (26 ans) en provenance du FC Barcelone. Un transfert évalué à 50M€, alors que Luis Enrique souhaitait absolument compter l’international français dans ses rangs pour cette saison 2023-2024. Interrogé dans les colonnes du Parisien mercredi, Dembélé n’hésite pas à comparer l’entraîneur espagnol du PSG à Xavi qui le dirigeait l’an passé au Barça.

Dembélé très proche de Xavi

« La nature de notre relation est à peu près la même, oui. J’ai passé des moments incroyables avec Xavi. On était très proches tous les deux. Il me donnait énormément de conseils et avait une très grande confiance en moi », indique Dembélé, qui retrouve une relation similaire cette saison au PSG avec Luis Enrique.

« Enrique voulait me recruter quand j’étais à Rennes »