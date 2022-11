Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos vise le transfert de deux cracks

Publié le 12 novembre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

Toujours en quête de nouveaux talents pour se renforcer, le PSG a également une histoire très particulière avec les joueurs brésiliens. Et c’est donc fort logiquement que Luis Campos en pince pour deux jeunes craks auriverde : le milieu de terrain Andrey Santos, ainsi que le phénomène offensif Endrick.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Endrick (16 ans) est déjà bien parti pour animer les prochaines périodes de mercato. Comme Neymar en son temps, le jeune buteur de Palmeiras a programmé son futur transfert en Europe qui devrait avoir lieu à l’été 2024, et reste désormais à trouver la bonne destination. Le Real Madrid, Chelsea et le PSG sont notamment sur les rangs, et Endrick aura donc l’embarras du choix.

« J’aime beaucoup Neymar »

Interrogé par So Foot, il n’a pas évoqué frontalement la possibilité d’un transfert au PSG, mais Endrick avoue y avoir plusieurs modèles : « Neymar est un joueur que j’aime beaucoup ! J’aime regarder le PSG, Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe. Comme je vous disais, j’adore les regarder pour m’inspirer », a indiqué Endrick. Et il n’est pas la seule pépite brésilienne courtisée par le PSG.

EXCLU @le10sport : Le PSG se tient prêt pour Andrey Santos (Vasco de Gama)▶️ 5 clubs ont déjà dégainé, dont le Barça et Newcastle▶️ Paris n’a pas encore fait d’offre mais a signifié son vif intérêt ▶️ Transfert possible en janvier. Environ 20M€https://t.co/6FdUKFe03d — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 9, 2022

Campos souhaite Andrey Santos

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG envisage également de recruter Andrey Santos (18 ans), jeune milieu de terrain du Vasco de Gama. Une offre à hauteur de 20M€ pourrait suffire à boucler l'opération en janvier, mais Luis Campos n’est pas seul sur le coup puisque le FC Barcelone et Newcastle courtisent également Andrey Santos.