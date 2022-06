Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos, la fausse bonne idée ?

Publié le 17 juin 2022 à 23h30 par Axel Cornic

Passé notamment par le LOSC ainsi que par l’AS Monaco, Luis Campos est un homme très connu dans le monde du football et depuis quelques jours il participe à un nouveau projet ambitieux, avec le PSG. Pourtant, il n’est pas exclusivement dédié à son travail avec le club parisien, puisqu’il travaille parallèlement pour le club espagnol de Celta Vigo... tout ça à distance, depuis son QG de Monaco. Vraiment ce qu’il fallait à un PSG qui a plus que jamais besoin de stabilité ?

C’est une page qui s’est tournée au Paris Saint-Germain. Considéré comme l’architecte du projet QSI et revenu en 2019, Leonardo n’est plus le directeur sportif du club. Chose que l’on pouvait supposer jusque-là, puisque le PSG n’a jamais officiellement communiqué au sujet du départ de l’italo-brésilien, qui l'a finalement fait lui-même lors d’un long entretien accordé à L’Equipe . « Ce n’était pas important de faire un communiqué. Mon rapport au PSG a toujours été lié à une émotion trop forte. J’y suis arrivé comme joueur à un moment (en 1996) où le club était en ébullition, l’équipe avait gagné la Coupe des Coupes (C2), j’ai vécu un an très intense » a expliqué le désormais ancien directeur sportif du PSG. « Je pense que ce sont des cycles. Peut-être les rapports sont trop intenses et cela implique de changer très vite. Cela n’arrive pas qu’au PSG. Ça change beaucoup, partout. Il y a peut-être de l’impatience, aussi. Le football est devenu encore plus important, plus mondial. Et quand il atteint une telle dimension, cela bouge ». Certains ont estimé que ce départ avait été réclamé par Kylian Mbappé lors de sa prolongation et les spéculations n’ont fait que s’intensifier lorsque c’est un proche du numéro 7 du PSG qui a débarque, avec Luis Campos.

Il dirigera tout à distance

Le nouveau venu semble toutefois avoir un autre rôle que celui de Leonardo. Tout d’abord, Luis Campos n’est pas directeur sportif mais plutôt Conseiller football. Il ne vivra donc pas la vie du Paris Saint-Germain au jour le jour, mais devrait plutôt travailler à distance, s’occupant actuellement de la succession de Mauricio Pochettino ainsi que du recrutement. Mais comment pourra-t-il soutenir le prochain entraineur et comprendre vraiment ce qui se passe en interne, s’il n’est pas au plus près du PSG ? N’a-t-on d’ailleurs pas toujours reproché au club de la capitale une gestion brouillonne, parfois même chaotique depuis l’arrivée de QSI en 2011 ? Leonardo devait être l’homme capable de tenir le vestiaire et il n’a pas réussi, comme un Campos pourra y arriver... depuis Monaco ?

Campos va aussi s’occuper du Celta Vigo

La distance n’est toutefois pas le seul facteur problématique. Quelques jours après l’officialisation du PSG concernant son arrivée, c’est le Celta Vigo qui a annoncé le début de sa collaboration avec Luis Campos. Même rôle, même situation de travail à distance, dans un club qui a toutefois beaucoup moins d’ambitions que le PSG. En Espagne on assure que c’est l’un de ses proches collaborateurs qui devrait s’occuper du Celta, mais cette double casquette ne peut qu’interroger, alors que l’on pensait le PSG décidé à partir sur d’autres bases. L’aventure ne commence d’ailleurs pas très bien, puisque si du côté de Doha on continue de rêver de Zinedine Zidane sur le banc du PSG, selon nos informations Campos milite justement pour l’autre piste, qui est représentée par Christophe Galtier. Le premier de nombreux accroc, ou juste une entrée en scène un peu ratée ?