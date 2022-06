Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos est fixé pour le transfert de Lewandowski

Publié le 27 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Robert Lewandowski pourrait quitter le Bayern Munich cet été alors qu’il fait l’objet de nombreuses rumeurs. Mais un transfert vers le Parc des Princes ne semble finalement pas d’actualité pour le buteur polonais à en croire l’un de ses proches.

Dès le mois d’août 2021, le10sport.com vous révélait en exclusivité l’intérêt du PSG pour Robert Lewandowski qui était l’un des profils à l’étude pour venir succéder à Kylian Mbappé. Finalement, ce dernier a prolongé son contrat avec le club de la capitale, mais Luis Campos ne semble pas pour autant abandonné l’idée de recruter Lewandowski. Le nouveau conseiller sportif du PSG en prince pour le buteur polonais du Bayern Munich, mais ce transfert ne sera pas simple à boucler.

« Lewandowski au PSG ? Je doute que cela se produise »