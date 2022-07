Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un énorme appel du pied

Publié le 8 juillet 2022 à 11h00 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une première saison poussive avec le PSG, Lionel Messi n’a pas mis les supporters parisiens dans sa poche. Même s’il ne devrait pas bouger cet été, son avenir continue de faire parler puisque l’Inter Miami multiplie les appels de phare. L’idée du club américain est d’attirer l’Argentin dans un an.

Cette première année était une saison d’adaptation. Après avoir joué toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi s’est engagé au PSG, malgré sa volonté de rester en Catalogne. Face aux difficultés financières du club blaugrana , la Pulga n’a eu d’autre choix que de quitter sa ville de toujours. Logiquement, les attentes étaient énormes pour le septuple Ballon d’Or et la première saison a été globalement décevante. Malgré ses retrouvailles avec Neymar, Lionel Messi a mis du temps à s’intégrer dans le onze parisien. De quoi remettre en cause son avenir ?

Lionel Messi va rester au PSG

Ce n’est pas le projet ! Après avoir prolongé le contrat de Kylian Mbappé, le PSG veut continuer avec Lionel Messi. Un an après son arrivée, l’international argentin a eu le temps de s’adapter à son nouvel environnement et à la Ligue 1 et cela devrait se voir en début de saison. Si un joueur est sur la sellette, c’est bien Neymar. Lionel Messi est sous contrat jusqu’en 2023 (avec une option pour le prolonger d’une année) et il n’est pas question d’un départ à ce jour. En revanche, il n’est pas dit que Messi termine sa carrière au PSG.

L’Inter Miami l’attend

Outre Atlantique, l’Inter Miami continue de lui faire des appels de phare. La franchise de David Beckham voudrait faire venir Lionel Messi afin de continuer sa progression. « L'arrivée de Leo Messi serait un grand pas en avant pour le club », ont d’ailleurs confié des sources internes au club à ARA . Il y a quelques mois, une rumeur faisait même état d’une arrivée en 2023 avec dans le même temps un investissement à hauteur de 35% des parts du club. Même si la rumeur a très vite été démentie par le clan Messi, l’arrivée de l’Argentin aux Etats-Unis ne semble pas impossible.

🔵🔴 El Barça hi jugarà un amistós el 19 de juliol🤜🤛 A l'Inter Miami s'hi parla català i vol ser la futura casa de Messi i Luis Suárez📝 Informa @sergiescuderohttps://t.co/LhEuAuRLJn — diariARA (@diariARA) July 8, 2022

