Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi a tranché pour le transfert de Messi, le FC Barcelone est prévenu

Publié le 7 juillet 2022 à 17h00 par Bernard Colas

Une année après son arrivée au PSG, Lionel Messi fait l’objet de rumeurs pour son avenir, avec un possible retour au FC Barcelone évoqué par la presse espagnole. L’Argentin dispose pourtant encore d’une année de contrat avec le club de la capitale, mais de son côté, Xavi verrait d’un bon œil le retour de La Pulga, si Joan Laporta était en mesure de financer l’opération.

Après sa prolongation jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé ne va plus faire parler de lui dans la rubrique mercato pendant un certain temps, mais cela n’est pas le cas de ses deux compères de l’attaque. En effet, Neymar n’apparaît pas comme un élément intransférable aux yeux des dirigeants du PSG, tandis que le cas Lionel Messi fait parler ces derniers jours. Pour sa première année dans la capitale française, le septuple Ballon d’Or a eu du mal à briller, et à en croire la presse étrangère, cela pourrait précipiter son départ à un an de la fin de son engagement.

L’avenir de Messi fait encore parler

Ces derniers jours, l’émission El Chiringuito a notamment relancé l’avenir de Leo Messi en expliquant que celui-ci avait approché Xavi pour évoquer un retour au FC Barcelone, en attendant un coup de fil de Joan Laporta. Une information démentie par le quotidien AS , mais de son côté, l'entraîneur du club culé ne serait pas opposé à un retour de Messi.

Ojalá. Es jugar a PC Fútbol o pensar en fútbol-ficción. Sí te puedo decir algo que es de dominio público. Si a Xavi le dices que puedes traer de vuelta a Leo, se va hasta París a la pata coja, porque estaría encantado.https://t.co/eUomH0c4Ac — Rubén Uría (@rubenuria) July 7, 2022

Xavi rêve d’un retour de Messi