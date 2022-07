Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce transfert à 7M€ de Longoria est totalement validé

Publié le 8 juillet 2022 à 8h30 par Amadou Diawara

A la fin du mois de juin, l'OM a annoncé la signature d'Isaak Touré, dont le transfert serait estimé à environ 7M€. Malgré ses 19 ans, le défenseur central devrait beaucoup apporter à l'effectif d'Igor Tudor selon ceux qui l'ont côtoyé lors des premières années de sa carrière.

Alors que William Saliba a fait son retour à Arsenal cet été, l'OM de Pablo Longoria s'est offert les services d'un nouveau défenseur central pour compenser son départ. En effet, le club phocéen a officialisé la signature d'Isaak Touré à la fin du mois de juin. A en croire les dernières informations de Fabrizio Romano, le crack de 19 ans aurait été transféré du Havre pour une somme proche de 5,5M€, plus 1,5M€ de bonus, soit 7M€ au total. Et à en croire François Rodrigues, Isaak Touré est une bonne pioche pour l'OM en raison de sa précocité. « À mon arrivée au HAC, quand on m'a dit son âge, je suis resté pantois. Il avait 14 ans et il faisait déjà deux têtes de plus que tout le monde. Il faisait la différence avec son gabarit, il était plus rapide et plus fort que les autres. En évoluant dans les catégories, il est peu à peu devenu moins efficace offensivement et il a reculé » , a confié le directeur de centre de formation du Havre, avant de se prononcer sur ce que doit travailler Isaak Touré.

«Je n'avais encore jamais vu un joueur aussi athlétique avec une telle technique»

« Il doit être plus efficace dans les deux surfaces. Il touche beaucoup de ballons de la tête, mais doit s'améliorer dans la lecture des trajectoires. Et il va devoir anticiper, car il manque un peu de tonicité sur les 2 ou 3 premiers mètres pour répondre à des attaquants très rapides. Mais il est encore très jeune. Mais il est tranquille. Il a la tête sur les épaules » , a ajouté François Rodrigues, le directeur de centre de formation du Havre, dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Il a encore un peu de travail, mais il peut y arriver à Marseille»

Alors qu'il entrainait Isaak Touré au Havre, Paul Le Guen a également validé son transfert à l'OM. « Il a encore un peu de travail, mais il peut y arriver à Marseille. Il aime le foot, il aime jouer et il aime travailler, ce qui lui donnera forcément la possibilité de progresser. C'est un super technicien de 2,04 m, et il a le sens du jeu. Je n'avais encore jamais vu un joueur aussi athlétique avec une telle technique », s'est enflammé l'ancien technicien du PSG.

