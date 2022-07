Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme, une star arrive à l'OM ?

A la recherche d’un attaquant de classe mondiale, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Dries Mertens. L’international belge est libre de tout contrat, et les Phocéens veulent saisir cette opportunité. Au vu des dernières rumeurs, le joueur de 35 ans souhaiterait trouver un terrain d’entente avec le Napoli afin de prolonger. Toutefois, celui-ci se rapprocherait finalement bien de l’OM.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions au terme d’une campagne de Ligue 1 très réussie, l’Olympique de Marseille veut se renforcer en conséquence afin de faire oublier la débâcle de sa dernière participation. Pablo Longoria compte offrir à Igor Tudor un effectif compétitif à tous les niveaux, et plusieurs transferts sont attendues. Isaak Touré et Samuel Gigot ont notamment fait leurs arrivées, et l’OM souhaite maintenant attirer un attaquant.

Marseille s’intéresse à Dries Mertens

De nombreuses pistes ont vu le jour ces dernières semaines à l’Olympique de Marseille. Dans le secteur offensif, Nemanja Radonjic s’est engagé en faveur du Torino, et d’autres départs pourrait survenir prochainement. Luis Henrique ne sera pas retenu en cas de bonne offre, tandis que Cédric Bakambu et Arkadiusz Milik ont respectivement été liés à Besiktas et au FC Nantes. De nombreux profils ont alors été étudiés. De Mohamed Bayo à Luis Muriel en passant par Memphis Depay, les Phocéens sont actifs pour trouver leur futur attaquant. Cependant, le dossier le plus avancé resterait celui de Dries Mertens. Après 9 années passées au Napoli, l’international belge est libre de tout contrat depuis le 1er juillet, et l’OM aimerait l’attirer parmi ses rangs. Toutefois, l’idée de voir le joueur de 35 ans débarquer sur la Canebière s’est quelque peu refroidie dernièrement.

Ce dossier s’est refroidi ces dernières heures

Si plusieurs médias évoquaient un intérêt réciproque entre Dries Mertens et l’Olympique de Marseille, certains ont tenu à démonter ces rumeurs. En effet, selon Fabrizio Romano, l’international belge ne serait pas en contact avec les Phocéens . D’après Gianluca Di Marzio, le joueur de 35 ans n’aurait même pas du tout l’intention de s’engager en faveur de l’OM. Pour le journaliste, Mertens espère toujours pouvoir trouver un accord avec le Napoli afin de prolonger son aventure. Malgré tout, le principal concerné serait bel et bien proche de rejoindre la Ligue 1.

L’OM est en très bien placé pour Mertens