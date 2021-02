Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un appel du pied inattendu !

Publié le 3 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Son avenir au FC Barcelone étant encore très incertain, Lionel Messi semble avoir une très belle ouverture au PSG. D’autant que Mauricio Pochettino lui tend désormais les bras…

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près », indiquait récemment Leonardo, le directeur sportif du PSG, qui n’exclut donc pas une possible arrivée de Lionel Messi l’été prochain puisque la star argentine n’a toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone. Et Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG, affiche désormais un discours similaire…

« S’il y a une opportunité… »