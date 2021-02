Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet aveu de Pochettino sur le mercato d’hiver…

Publié le 2 février 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que le PSG n’a enregistré aucune arrivée au cours de cette session hivernale des transferts, Mauricio Pochettino estime que cette situation n’est pas un problème pour le club parisien.

Arrivé au PSG il y a un mois, Mauricio Pochettino avait une priorité claire afin de renforcer son effectif cet hiver. En effet, comme le10sport.com vous l’avait annoncé, l’Argentin souhaitait vivement enrôler Dele Alli. Problème, Tottenham n’a jamais vraiment ouvert la porte à un départ en prêt de son joueur à Paris. La condition sine qua non pour que cela se produise aurait été que les Spurs trouvent un remplaçant avant de laisser filer leur international anglais, mais cela ne s'est jamais produit. Par conséquent, ce mercato d’hiver fut très calme au PSG, avec seulement les départs dans le cadre de prêts de Marcin Bulka (Châteauroux) et de Bandiougou Fadiga (Stade Brestois).

« Quand un nouveau staff arrive, le plus important, c’est de connaître l’ensemble des joueurs »