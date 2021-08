Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi fait encore parler à Barcelone !

Publié le 17 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Recrue phare du mercato estival au PSG, Lionel Messi laisse déjà un grand vide derrière lui au FC Barcelone. Et plusieurs figures du club catalan sont revenues sur son départ…

Lionel Messi au PSG, c’est désormais une réalité, et la star argentine s’est engagée depuis bientôt une semaine avec le club de la capitale alors qu’il était initialement prévu qu’il prolonge avec le FC Barcelone. Mais rien ne s’est passé comme prévu, au grand dam de son ancien président Joan Laporta : « J'aurais aimé voir Messi au Barça et pas au PSG mais l'institution passe avant tout et on a pris la bonne décision. En le renouvelant on aurait tout mis en danger, la situation économique est dramatique. J'ai la sensation d'avoir vu un Messi heureux à Paris, je suis heureux pour lui car il le mérite », a indiqué le président du Barça lundi en conférence de presse. Et Ronald Koeman a affiché un discours similaire…

Laporta et Koeman regrettent Messi