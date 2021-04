Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est poussé dans les bras de Pep Guardiola !

Publié le 17 avril 2021 à 1h45 par Th.B.

Ancien coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine, Pablo Zabaleta a incité le capitaine du FC Barcelone à rejoindre Pep Guardiola à Manchester City.

Comme Joan Laporta l’a une nouvelle fois fait savoir vendredi à la Cadena COPE , le FC Barcelone cherche à prolonger le contrat de Lionel Messi qui court jusqu’en juin prochain. Le PSG serait une option pour La Pulga si cette dernière décidait de quitter le Barça et comme Mauricio Pochettino l’a laissé entendre au micro de la Cadena SER , le dénouement du feuilleton Messi approche. Hormis le PSG, Manchester CIty serait également une possibilité. Et selon le compatriote argentin de Messi et l’ancien défenseur des Skyblues , City serait l’endroit parfait pour que Lionel Messi puisse assouvir sa soif de trophées.

« Peut-être qu'il veut une expérience différente, peut-être qu'il veut découvrir le football anglais »