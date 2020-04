Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi aurait pris une énorme décision pour Neymar !

Publié le 22 avril 2020 à 19h45 par A.M.

Depuis quelques semaines, deux noms font les gros titres en Catalogne : Lautaro Martinez et Neymar. Mais alors que le FC Barcelone hésiterait entre l'Argentin et le Brésilien, Lionel Messi aurait finalement tranché afin de faciliter le choix de sa direction.

Pour cet été, les deux priorités du FC Barcelone semblent assez claires. En effet, le club blaugrana veut frapper très fort et rêve de réaliser un double coup sensationnel en s'offrant à la fois Lautaro Martinez (Inter Milan) et Neymar (PSG). Le premier arriverait dans le but de prendre à moyen terme la succession de Luis Suarez à la point de l'attaque tandis que le second est l'objectif ultime de Josep Maria Bartomeu qui veut laver l'affront du départ de Neymar en rapatriant le Brésilien trois ans plus tard. Aux yeux du président catalan, recruter le numéro 10 du PSG serait même la meilleure solution afin de sortir de la crise institutionnelle qui frappe le club ces dernières semaines. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, il semble impossible pour le FC Barcelone de s'offrir ces deux joueurs dont l'opération totale pourrait dépasser les 250M€. Il va donc falloir trancher.

Messi préfère Neymar à Lautaro