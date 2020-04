Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Lautaro Martinez est poussé à rejoindre Messi et Suarez !

Publié le 22 avril 2020 à 14h00 par B.C.

Ancien entraîneur de Lautaro Martinez au Racing, Fabio Radaelli estime que son ancien joueur peut parfaitement s'intégrer au FC Barcelone aux côtés de Luis Suarez et Lionel Messi.

Entre Neymar et Lautaro Martinez, le FC Barcelone aurait tranché. Alors que les Blaugrana seraient contraints de faire un choix entre les deux attaquants en raison des conséquences économiques de la crise du coronavirus, l'attaquant de l'Inter Milan serait la priorité en vue du prochain mercato. Il faut dire que le recrutement d'un avant-centre apparaît comme une nécessité pour le Barça, déterminé à préparer la succession de Luis Suarez (33 ans). Interrogé sur son ancien joueur au Racing, Fabio Radaelli assure que le FC Barcelone serait une excellente destination pour Lautaro Martinez, malgré la concurrence dans le secteur offensif.

« Lautaro peut grandir avec Messi »