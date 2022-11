Mercato - PSG : Lionel Messi annonce une première décision pour son avenir

Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi va avoir une décision importante à prendre pour son avenir. Et en attendant de savoir s’il optera pour une prolongation dans la capitale ou bien un départ libre, l’attaquant argentin a lâché quelques indices sur son avenir.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi (35 ans) dont le contrat arrivera à expiration en fin de saison au PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos s’active depuis quelques semaines en coulisses pour tenter de convaincre l’attaquant argentin de prolonger au PSG. Mais le FC Barcelone et l’Inter Miami en pincent également pour Messi…

EXCLU - Mercato : Luis Campos s’active pour prolonger Lionel Messi ! https://t.co/zJVmtKaSjP pic.twitter.com/ca1nKapOtz — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

Messi raccrochera avant 40 ans

Dans un entretien accordé à CONMEBOL, Messi a évoqué son avenir, et fait une première annonce en indiquant qu’il ne resterait pas joueur de football jusqu’à ses 40 ans : « Non, non, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais peut-être que demain je changerai d’avis », indique le numéro 30 du PSG.

Une reconversion déjà prévue