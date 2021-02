Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable stratégie de Neymar pour attirer Lionel Messi !

Publié le 8 février 2021 à 21h10 par B.C.

Très ami avec Lionel Messi, Neymar ferait le forcing en privé pour convaincre la star du FC Barcelone de le rejoindre au PSG.

Au sortir de la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United le 2 décembre dernier, Neymar lâchait une bombe au micro d’ ESPN : « Rejouer avec Messi ? C'est ce que je veux le plus, pour prendre du plaisir avec lui encore. Cela pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème, lâchait avec le sourire la star brésilienne. Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine . » Alors que la presse espagnole a d’abord spéculé sur un éventuel retour de Neymar au FC Barcelone, sa prolongation imminente au PSG et l’incertitude planant autour de l’avenir de Messi laisse peu de place au doute. L’attaquant souhaite retrouver la Pulga dans la capitale, et Leonardo a déjà confirmé qu’il restait à l’affût pour mettre la main sur l’Argentin.

Neymar drague Messi sur Whatsapp