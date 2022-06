Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski a déjà une certitude pour son avenir

Publié le 18 juin 2022 à 23h00 par Hugo Ferreira

Souhaitant quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski doit pour le moment faire face au refus catégorique des Bavarois de le laisser partir. Malgré cela, l’international polonais resterait confiant, lui qui est certain que les dirigeants allemands accepteront de négocier avec d’autres club pour son transfert, après l’avoir remplacé par Sadio Mané.

Après 8 saisons de bons et loyaux services, Robert Lewandowski devrait, sauf énorme retournement de situation, quitter le Bayern Munich lors du mercato estival. Alors qu’il sera libre de tout contrat dans un an, l’international polonais ne souhaite pas prolonger, et espère que les Bavarois le laisseront partir, comme il l’a déjà expliqué plusieurs fois. Une situation qui n’a pas échappé au FC Barcelone ni au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a déjà enregistré le départ d’Angel Di Maria et pourrait également voir Mauro Icardi faire ses valises prochainement, et aimerait attirer Lewandowski pour renforcer son secteur offensif. De son côté, le joueur de 33 ans serait confiant quant à son départ, malgré le refus du champion d’Allemagne pour le moment.

Lewandowski pense que le Bayern le laissera partir