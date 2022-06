Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 50M€ est programmée pour Lewandowski

Publié le 18 juin 2022 à 10h15 par Jules Kutos-Bertin

Désireux de quitter le Bayern Munich cet été après sept saisons passées en Bavière, Robert Lewandowski est dans le viseur du FC Barcelone et du PSG. Toutefois, le club catalan mènerait la danse dans ce dossier puisque le Bayern pourrait accepter la nouvelle offre d’environ 50M€ du Barça.

Malgré la prolongation de Kylian Mbappé et la présence de Neymar et Lionel Messi, le PSG compte bien se renforcer en attaque. Comme l’expliquait L’Equipe la semaine dernière, Robert Lewandowski est l’une des cibles de Luis Campos, le nouveau conseiller football du PSG. A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, l’international polonais souhaite découvrir une nouvelle destination. Mais il faudra trouver un accord avec le club munichois, une tâche difficile…

Lewandowski🎙: "Je ne veux rien forcer, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de chercher la meilleure solution. Il faut refroidir les émotions, je veux parler calmement et pas par les médias." 🤭 — FLASHBARCA (@FlashBarca1899) June 17, 2022

Le Bayern pourrait accepter l'offre du Barça