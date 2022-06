Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a tout fait pour convaincre Allegri

Publié le 18 juin 2022 à 20h10 par Axel Cornic

Actuellement à la Juventus, Massimiliano Allegri a récemment été vu en compagnie de Luis Campos, le successeur de Leonardo au PSG. Certains disent que les deux hommes n’auraient parlé que de mercato, mais en Italie on semble persuadés que le nouvel architecte du projet parisien aurait offert à Allegri le poste d’entraineur pour la saison prochaine.

Tout commence à se mettre en place. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino va quitter le Paris Saint-Germain après y avoir passé un an et demi. Les jours de l’Argentin sont comptés et si comme nous vous avons révélé sur le10sport.com c’est Christophe Galtier la nouvelle priorité, Luis Campos aurait tenté un coup à l’étranger récemment. Celui qui est devenu le nouveau boss du recrutement du PSG a en effet été aperçu aux cotés de Massimiliano Allegri cette semaine et il aurait vraisemblablement essayé de le convaincre d’assurer la succession de Pochettino, recueillant toutefois un refus sec.

