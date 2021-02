Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse ouverture pour Leonardo dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 20 février 2021 à 12h45 par D.M.

Formé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma n'est pas certain de rester en Italie la saison prochaine. Son contrat expire en juin et un accord tarde à être trouvé avec ses dirigeants.

La situation de Gianluigi Donnarumma devient de plus en plus problématique. Formé au Milan AC, le portier ne parvient pas à trouver un accord ses dirigeants pour prolonger son contrat, qui prend fin en juin prochain. Interrogé sur son avenir ce vendredi, l’international italien a évoqué les négociations compliquées avec son équipe : « Je vis les négociations avec sérénité. Je suis tranquille, je cherche toujours de donner le maximum et aider mes coéquipiers. Je me concentre sur le fait de me donner à 100% pendant les entrainements et de mouiller le maillot du Milan ». En fin de contrat à l’issue de la saison, Donnarumma est libre de négocier avec l’équipe de son choix et serait toujours surveillé par le PSG, même si son cœur reste à Milan.

Les négociations avec le Milan AC bloquent toujours