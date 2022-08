Foot - Mercato - PSG

PSG : Les vérités de Renato Sanches sur son transfert

Publié le 14 août 2022 à 21h30 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Renato Sanches est donc un joueur du PSG. Après son aventure au LOSC, le Portugais a décidé de relever un nouveau défi en s’engageant avec le club de la capitale. Le voilà désormais de nouveau sous les ordres de Christophe Galtier. Et ce dimanche, Renato Sanches en a dit plus sur son transfert vers le PSG à l’occasion de ce marché des transferts.

Cet été, le PSG a décidé d’opérer une grande révolution, que ce soit en interne ou dans l’effectif. Christophe Galtier et Luis Campos sont d’abord arrivés à Paris et cela a impacté le recrutement estival du club de la capitale. Celui-ci a notamment pris l’accent portugais avec d’abord l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. Et il y a quelques jours maintenant, c’est Renato Sanches qui a posé ses valises au PSG. Alors qu’il évoluait au LOSC ces dernières années, le milieu de terrain s’est donc engagé avec le club de la capitale, un club qui le suivait depuis un certain temps maintenant.

Mercato - PSG : Renato Sanches envoie un gros message après son transfert https://t.co/HIL2WXgauZ pic.twitter.com/c0dpht7XRD — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

« Sûr que c’est un bon choix »

A l’occasion d’un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche, Renato Sanches s’est ainsi livré sur son transfert au PSG. Le nouveau protégé de Christophe Galtier a alors justifié son choix, avouant : « Le PSG est un club que j’ai eu l'occasion de rejoindre plusieurs fois, mais ça ne s’est jamais concrétisé, notamment depuis que je jouais en Allemagne. C’était réellement mon désir de jouer en France et au PSG. (…) Pourquoi avoir choisi ce club ? Je suis sûr que c’est un bon choix que j’ai fait car indépendamment de tout, le projet est bon. Je connais les personnes qui sont ici, je connais le directeur sportif, l’entraîneur, ça ne veut rien dire, mais ça aide ».

« Campos a eu un rôle important »

Désormais au PSG, Renato Sanches a retrouvé Christophe Galtier et Luis Campos, deux hommes qu’il avait connus du côté du LOSC. Ont-il alors pesé dans sa décision de rejoindre le PSG ? Renato Sanches a alors confié : « Le rôle de Galtier et Campos dans ma venue ? J’ai plus parlé avec Luis. Quand il a signé au PSG, on est entré en contact et on a parlé, il a parlé avec mon agent et on a trouvé un accord. Pour toutes ces raisons, il a eu un rôle important ».

Renato Sanches est fan de Verratti