Mercato - PSG : Les vérités de Nasser Al-Khelaïfi sur le fair-play financier !

Publié le 15 janvier 2020 à 19h15 par T.M.

Du côté du PSG, le fair-play financier serait toujours une menace. Pas de quoi toutefois effrayer Nasser Al-Khelaïfi.

Déjà sanctionné une première fois par le fair-play financier, le PSG s’est retrouvé dans l’œil du cyclone suite aux dépenses XXL réalisées pour Neymar et Kylian Mbappé en 2017. Toutefois, chaque été, le club de la capitale a toujours réussi à vendre assez pour rester dans les clous. Cela n’empêcherait que la menace soit toujours présente. Le fair-play financier ne lâcherait donc pas le PSG, mais Nasser Al-Khelaïfi est plutôt serein face à cela.

La sérénité de Nasser Al-Khelaïfi !