Mercato - PSG : Les vérités de Monchi sur le départ de Pablo Sarabia !

Publié le 29 janvier 2020 à 21h45 par T.M.

L’été dernier, Pablo Sarabia a quitté le FC Séville pour s’installer au PSG. Un choix sur lequel est revenu Monchi, directeur sportif du club andalou.

Durant l’intersaison, Leonardo a fait son retour au poste de directeur sportif du PSG. Et l’un des premiers gros coups du Brésilien aura été l’arrivée de Pablo Sarabia. Alors que l’Espagnol sortait d’une très belle saison au FC Séville, il est venu renforcer l’effectif de Thomas Tuchel pour un coût très intéressant, seulement 18M€, le montant de sa clause libératoire. Un joli coup pour le PSG, en revanche, en Andalousie, Sarabia a été regretté.

« Nous avons compris les sollicitations du PSG »