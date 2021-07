Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les terribles révélations de Daniel Riolo sur Pochettino !

Publié le 6 juillet 2021 à 0h15 par D.M.

A en croire Daniel Riolo, Mauricio Pochettino serait déçu par le fonctionnement du club et aurait bien été en contact avec le Real Madrid ces derniers mois.

Arrivé en janvier dernier au PSG, Mauricio Pochettino était annoncé sur le départ ces derniers mois notamment en raison de sa relation supposée compliquée avec Leonardo. Le technicien argentin aurait discuté avec les dirigeants de Tottenham, mais aussi avec le Real Madrid, qui cherchait un remplaçant à Zinédine Zidane. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à mettre les choses au clair sur l’avenir de Pochettino. « Il échange presque tous les jours avec Leonardo à propos du mercato, des joueurs, etc. Cette situation me contrarie vraiment, ce n'est pas convenable. Il est là depuis janvier, il a encore deux ans de contrat, c'est notre coach. Pour lui comme pour Mbappé, des gens essaient de nous perturber. Mais on est ensemble. Personne ne nous divisera en agissant ainsi » avait-il déclaré dans les colonnes de L’Equipe au début du mois de juin.

« Pochettino a été considérablement déçu par ce qu’il a vu et trouvé »