Mercato - PSG : Les plans du Qatar se confirment pour Zidane !

Publié le 15 avril 2022 à 18h45 par Th.B. mis à jour le 15 avril 2022 à 18h48

Alors que le PSG pourrait prendre la décision de se séparer de Mauricio Pochettino à l’intersaison, soit à une année de l’expiration de son contrat, la priorité demeure la nomination de Zinedine Zidane !

Avant même que le PSG ne sorte par la petite porte en 1/8ème de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, la position de Mauricio Pochettino à la tête de l’effectif du Paris Saint-Germain était déjà fragilisée à l’automne dernier. Le10sport.com vous révélait le 9 novembre 2021 que les hauts dirigeants du PSG se posaient déjà des questions quant à la continuité de Pochettino à Paris. En outre, on vous affirmait que la priorité du Qatar pour éventuellement remplacer l’Argentin n’était autre que Zinedine Zidane. En décembre dernier, le10sport.com vous assurait que grâce au forcing de son historique conseiller Alain Migliaccio, Zidane prenait de plus en plus en considération le fait de relever le challenge PSG.

Zidane, véritable priorité de QSI !