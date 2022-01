Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les feux sont au vert pour Paul Pogba !

Publié le 20 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que son contrat à Manchester United est entré dans ses six derniers mois, Paul Pogba aurait la possibilité de rejoindre le PSG qui serait même sa destination la plus probable.

Paul Pogba pourrait-il finir par signer au PSG ? Sous contrat jusqu’à l’issue de la saison à Manchester United, le champion du monde tricolore serait susceptible de ne pas renouveler son engagement contractuel envers les Red Devils lorsque en parallèle, Leonardo serait prêt à lui dérouler le tapis rouge en lui offrant un pont d’or. Le directeur sportif du PSG songerait à lui accorder un salaire hebdomadaire de 600 000€ d’après The Independent.

Le PSG mènerait la danse pour Pogba