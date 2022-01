Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ confirmé pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé devrait bel et bien rejoindre le Real Madrid libre comme l’a confirmé la presse espagnole.

Comme le10sport.com vous l’a récemment indiqué, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid et devrait donc bel et bien quitter le PSG libre à l’issue de la saison. Au fil des mois qui passent, les chances de voir l’attaquant français prolonger son contrat s’amaigrissent, et la tendance d’un départ de Mbappé a d’ailleurs été confirmé par la presse espagnole ces dernières heures.

« Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine »