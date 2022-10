Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les deux conditions pour que Zidane débarque en janvier

Publié le 14 octobre 2022 à 11h30

Axel Cornic

Zinedine Zidane reste une obsession pour les propriétaires du Paris Saint-Germain, qui ont fait des pieds et des mains pour qu’il accepte le poste de Mauricio Pochettino cet été. C’est finalement Christophe Galtier qui est arrivé, mais cela ne semble pas avoir mis un terme aux rêves des Qatari.

Si le départ de Mauricio Pochettino semblait acté en fin de saison dernière, l’identité de son successeur au PSG a longtemps été un mystère. Plusieurs médias ont annoncé un accord total avec Zinedine Zidane, mais comme nous vous l’avons révélé dès le 10 juin sur le10sport.com l’ancien du Real Madrid a refusé les avances du PSG, qui s’est ensuite tourné vers Christophe Galtier. Suffisant pour mettre un terme aux débats ?

Le PSG de retour à la charge au mois de janvier ?

Il semble bien que non. Ce vendredi, Média Foot relance le feuilleton Zidane, qui n’a d’ailleurs toujours trouvé de club. Du côté de Doha on aurait l’intention de revenir à la charge pour Zinedine Zidane et dès le mois de janvier, avec Christophe Galtier qui ne ferait déjà plus l’unanimité.

Zidane aimerait voir Al-Khelaïfi partir

La tâche s’annonce toutefois extrêmement compliquée. Toujours selon Média Foot , Zinedine Zidane aurait posé plusieurs conditions pour son arrivée au PSG et l’une d’entre elles concernerait Nasser Al-Khelaïfi. Le technicien français voudrait voir l’actuel président quitter son poste avant d’envisager quoi que ce soit avec le PSG.

Tout va dépendre de Deschamps