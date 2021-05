Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Moïse Kean sur son arrivée à Paris !

Publié le 23 mai 2021 à 22h45 par La rédaction

Prêté sans option d'achat à Paris, Moïse Kean ne retournera probablement pas à Everton en fin de saison. En interview récemment, il a notamment raconté ses débuts au PSG.

Auteur d'une saison convaincante en prêt du côté du PSG, Moïse Kean a réussi son pari en rejoignant Paris en prêt pour une durée de un an. L'attaquant de 21 ans s'est totalement relancé après un passage compliqué en Angleterre avec Everton et son prêt semble l'avoir remis dans le droit chemin. S'il ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, même s'il aimerait rester au PSG comme le10sport.com vous l'a annoncé, l'Italien est revenu sur ses premiers pas dans la capitale française.

« Tout cela m'a donné beaucoup de force pour faire une belle saison »