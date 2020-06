Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les conditions sont posées pour Wilfried Zaha !

Publié le 14 juin 2020 à 4h00 par T.M.

Devant faire face aux départs d’Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo pourrait être tenté de recruter un nouvel attaquant au PSG. Un renfort qui pourrait se nommer Wilfried Zaha, mais cela ne semble pas gagner.

Le secteur offensif du PSG commence à se dessiner pour la saison prochaine. Tout d’abord, Leonardo a récemment acté le transfert définitif de Mauro Icardi, initialement prêté par l’Inter Milan. L’Argentin devrait d’ailleurs être entouré par Neymar et Kylian Mbappé. Malgré de nombreuses rumeurs, les deux stars parisiennes ne devraient pas bouger avec le contexte actuel. Enfin le quatuor devrait être complété par Angel Di Maria. Et derrière ces 4 fantastiques ? D’ici quelques semaines, le PSG va perdre Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting. Thomas Tuchel pourrait donc avoir besoin de sang neuf. Et comme vous l’a confirmé Le 10 Sport ce samedi, l’option Wilfried Zaha (Crystal Palace) est bien réelle.

90M€ ou rien !