Mercato - PSG : Les arrivées de Pogba et Paqueta totalement relancées au PSG ?

Publié le 13 mars 2022 à 12h15 par T.M.

Ces dernières semaines, au PSG, il était question des possibles arrivées de Lucas Paqueta et Paul Pogba. Toutefois, dans ces deux dossiers, les cartes pourraient bien être redistribuées. Explications.

Après avoir dynamité le dernier mercato estival, Leonardo voyait encore les choses en grande pour renforcer le PSG lors de la prochaine fenêtre de transferts. Le milieu de terrain était d’ailleurs le grand chantier à résoudre et pour cela, le directeur sportif parisien avait notamment coché les noms de Paul Pogba (Manchester United) et Lucas Paqueta (OL). Proche de Mino Raiola, agent du Français, et connaissant très bien le Brésilien qu’il avait fait venir au Milan AC, Leonardo souhaitait ainsi les amener au PSG. Toutefois, aujourd’hui, cela ne serait plus aussi évident.

Le possible départ de Leonardo chamboule tout…